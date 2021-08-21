Эрдоган захотел увеличения поставок газа по «Турецкому потоку»

Турция захотела увеличения поставок природного газа по трубопроводу «Турецкий поток», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По словам лидера государства, Турция и Россия придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе, в связи с чем республика ожидает увеличения поставок российского газа.

Ранее Эрдоган заявил, что правительство будет поддерживать открытые каналы связи с движением «Талибан» (запрещено в России). Он также отметил, что новые власти республики «должны быть инклюзивными, чтобы они отражали разнообразие афганского народа».

21 августа президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. В частности, они обменялись соболезнованиями в связи с крушением Бе-200, который был задействован в тушении пожаров в республике.