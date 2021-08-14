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В Минобороны подтвердили гибель россиян при крушении Бе-200 в Турции

Минобороны России официально подтвердило смерть пяти россиян и трех турок на борту Бе-200
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Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

В Минобороны России официально подтвердили, что все члены экипажа пожарного самолета Бе-200, который разбился на юго-востоке Турции 14 августа, погибли. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на борту самолета находилось пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции, которые помогали экипажу с обнаружением возгораний.

Самолет принадлежал авиации Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации. Уточняется, что разбившийся борт был принят в состав авиации ВМФ в начале 2020 года и летом того же года участвовал в главном военно-морском параде, который традиционно проводится в Санкт-Петербурге.

Минобороны России уже направило свою комиссию к месту авиакатастрофы для выяснения причин произошедшего.

Информация о крушении Бе-200 на юго-востоке Турции появилась ранее 14 августа. Сообщалось, что самолет был арендован турецкими властями у России для тушения пожаров. Воздушное судно разбилось около 15:10 по московскому времени в районе населенного пункта Адана. Известно, что самолет заходил на посадку после тушения нескольких очагов природных пожаров.

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