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Потерпевший крушение в Турции самолет Бе-200 принадлежал авиации ВМФ России

Самолет Бе-200, потерпевший крушение в Турции, принадлежал Морской авиации ВМФ России
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Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Пожарный самолет Бе-200, который потерпел крушение во время тушения природных пожаров в Турции, принадлежал авиации Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

Уточняется, что разбившийся борт был принят в состав авиации ВМФ в начале 2020 года и летом того же года участвовал в главном военно-морском параде, который традиционно проводится в Санкт-Петербурге.

Минобороны России уже направило свою комиссию к месту авиакатастрофы для выяснения причин произошедшего.

Информация о крушении Бе-200 на юго-востоке Турции появилась ранее 14 августа. Сообщалось, что самолет был арендован турецкими властями у России для тушения пожаров. Воздушное судно разбилось около 15:10 по московскому времени в районе населенного пункта Адана. Известно, что самолет заходил на посадку после тушения нескольких очагов природных пожаров.

Позже стало известно, что все члены экипажа пожарного самолета Бе-200 погибли. Всего на борту находилось восемь человек, в их числе были пять российских военнослужащих и три представителя Турции.

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