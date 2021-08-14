Пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции

Пожарный самолет Бе-200 разбился в субботу, 14 августа, на юго-востоке Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал NTV.

Как сообщили телеканалу в Главном управлении лесного хозяйства страны, авиалайнер потерпел крушение близ города Кахраманмараш. По данным ведомства, на борту находилось семь человек, пятеро из которых были иностранцами. В настоящее время судьба экипажа неизвестна.

При этом в управлении заявили, что данный Бе-200 был арендован турецкими властями у России. Самолет задействовали в борьбе с лесными пожарами.

Пожары охватили Турцию в конце июля 2021 года. В стране зафиксировали аномальную жару: температура поднялась выше 40 градусов. В итоге пламя добралось до туристической провинции Анталья. Спустя время самым пострадавшим от лесных пожаров регионом страны назвали Муглу.