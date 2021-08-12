В Турции потушили все лесные пожары

Министр сельского и лесного хозяйства Турции сообщил, что в стране потушили все пожары

Все крупные лесные пожары в Турции взяли под контроль. О достижении местных служб в Twitter сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

Пожарные взяли под контроль последнее возгорание, которое началось в городе Кёйджегиз. «Таким образом, мы потушили все крупные пожары в нашей стране», — заключил Пакдемирли. Он отметил, что начиная с 28 июля за 15 дней жители Турции пережили самые масштабные лесные пожары, которые когда-либо происходили в истории страны.

Министр назвал участвующих в тушении героями, а пожары описал как «великую катастрофу». Пакдемирли также поблагодарил другие страны, общественные организации и президента за помощь в работе, однако отметил, что «работа по охлаждению» территорий продолжается.

Пожары охватили Турцию в конце июля 2021 года. В стране зафиксировали аномальную жару: температура поднялась выше 40 градусов. В итоге пламя добралось до туристической провинции Анталья. Спустя время самым пострадавшим от лесных пожаров регионом страны назвали Муглу.