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В Турции из-за пожара эвакуируют сотрудников ТЭЦ

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Фото: Туран Салджи / РИА Новости

В Турции лесной пожар в среду, 4 августа, достиг теплоэлектростанции (ТЭЦ), расположенной на западе страны, в связи с чем началась эвакуация всех сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэрии города Милас, провинция Мугла, в котором находится ТЭЦ.

«Пламя распространилось на ТЭЦ (...). Проводится эвакуация всех со станции, в связи с чем звучат сирены», — говорится в сообщении.

3 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и лидеров других стран за помощь в борьбе с лесными пожарами.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья, также пострадали популярные курорты Бодрум и Мармарис. В огне оказались более 42 населенных пунктов. По словам главы Минздрава республики Фахреттина Коджа, из-за пожаров пострадали более 400 человек. Организация «Дети огня» взяла на себя вину за лесные пожары, распространившиеся по территории Турции. «Пора поставить турецкий режим на колени потоком огня, пока он не научится понимать другой язык», — отмечалось в заявлении.

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