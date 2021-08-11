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Пережившую пожары Турцию накрыли наводнения

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Фото: Александр Патрин / РИА Новости
На севере Турции ливни вызвали наводнения, женщина из Бартына пропала без вести

Турция, в которой недавно полыхали сильные пожары, пострадала от наводнения, пишет Daily Sabah.

Страну, пережившую пожары, накрыли сильные ливни, начавшиеся на севере Турции в среду, 11 августа. Они вызвали подтопления. Основной удар стихии пришелся на Черноморское побережье страны. Пострадали районы Синоп, а также Бартын. На данный момент подтоплены провинции Карабюк и Кастамон. Вода сносит все на своем пути. Под потоками оказались автомобили. В ряде сел под воду ушли первые этажи зданий. В одном из населенных пунктов из-за обильных осадков под водой оказалась автозаправочная станция. Женщина из Бартына числится пропавшей без вести. Из-за разрушения моста в той же провинции пострадали 13 человек.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Улусском районе. Часть дороги, соединяющей провинцию с Карабюком, обрушилась, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке в своих домах. На местах развернуты поисково-спасательные бригады.

Лесные пожары вспыхнули по всей территории Турции в конце июля. Тогда в стране зафиксировали аномальную погоду: температура поднялась выше 40 градусов. Самой пострадавшей от лесных пожаров провинцией Турции оказалась Мугла.

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