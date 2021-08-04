Эрдоган сравнил лесные пожары с терроризмом и пандемией коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал лесные пожары угрозой мирового масштаба, сопоставимой с пандемией коронавируса и терроризмом. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу A Haber.

Он отметил, что с угрозой лесных пожаров сталкивается весь мир: леса горят в США, Канаде, России, Испании, Италии, Греции и в африканских странах. По его словам, эта ситуация вызвана глобальными изменениями климата.

Эрдоган сообщил, что за последние восемь дней в Турции вспыхнули 187 лесных пожаров. Большинство из них удалось локализовать, еще 15 взять под контроль пока не удалось. Всего в тушении возгораний, по данным турецкого лидера, участвуют 20 самолетов и 51 вертолет, в том числе привлеченные из-за рубежа.

«Я говорил с президентом России Владимиром Путиным. Он прислал нам три самолета и четыре вертолета (для тушения лесных пожаров). Это солидарность. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о намерении отправить в Турцию еще один самолет-амфибию»,— отметил турецкий лидер.

Ранее стало известно, что лесной пожар в турецкой провинции Мугла достиг теплоэлектростанции (ТЭЦ), начата эвакуация всех сотрудников.

Всего в огне оказались более 42 населенных пунктов. По словам главы Минздрава республики Фахреттина Коджа, из-за пожаров пострадали более 400 человек. Организация «Дети огня» взяла на себя вину за лесные пожары, распространившиеся по территории Турции.