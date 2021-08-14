Мир
 
Последние новости
Новую школу в Кузбассе затопило после проверки губернатора
В мусорном контейнере в Москве нашли новорожденного ребенка 
На Гаити зафиксировали землетрясение
В Анапе за ночь выпала годовая норма осадков
Вандал повредил надгробные плиты на братском захоронении в Ленинградской области
Момент удара пожарного самолета о гору в Турции попал на видео
В Минобороны России заявили о крушении своего самолета в Турции
Террорист потребовал от СИЗО в Москве денежной компенсации за дискомфорт 
Футболист «Барселоны» пошел на понижение зарплаты ради новичков клуба
Новости партнеров
Прослушать новость

Весь экипаж разбившегося пожарного самолета Бе-200 погиб

Все члены экипажа разбившегося в Турции пожарного самолета Бе-200 погибли
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Все члены экипажа пожарного самолета Бе-200, который разбился на юго-востоке Турции 14 августа, погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Уточняется, что экипаж самолета состоял из восьми человек, в их числе были пять российских военнослужащих и три представителя Турции.

Самолет принадлежал Минобороны России. Как уточнили в министерстве, самолет разбился около 15:10 по московскому времени в районе населенного пункта Адана. Воздушное судно заходило на посадку после тушения нескольких очагов природных пожаров на территории Турции.

Минобороны России уже направило свою комиссию к месту авиакатастрофы для выяснения причин произошедшего.

О крушении Бе-200 на юго-востоке Турции стало известно ранее 14 августа. Сообщалось, что данный самолет был арендован турецкими властями у России для тушения пожаров.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Минобороны России заявили о крушении своего самолета в Турции
Момент удара пожарного самолета о гору в Турции попал на видео
Пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции