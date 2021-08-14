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В потерпевшем крушение в Турции пожарном самолете находились россияне

В числе экипажа разбившегося в Турции пожарного самолета Бе-200 были шестеро россиян
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Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех / РИА Новости

Экипаж разбившегося в Турции пожарного самолета Бе-200 состоял из восьми человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление лесного хозяйства Турции, в их числе были шестеро россиян и двое турок.

Уточняется, что самолет был арендован в России. ТАСС при этом со ссылкой на источник сообщает, что самолет не принадлежит российскому МЧС.

Авиалайнер потерпел крушение близ города Кахраманмараш. В настоящий момент о судьбе экипажа не сообщается.

К зоне крушения направлены поисково-спасательные команды.

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