В потерпевшем крушение в Турции пожарном самолете находились россияне

В числе экипажа разбившегося в Турции пожарного самолета Бе-200 были шестеро россиян

Экипаж разбившегося в Турции пожарного самолета Бе-200 состоял из восьми человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление лесного хозяйства Турции, в их числе были шестеро россиян и двое турок.

Уточняется, что самолет был арендован в России. ТАСС при этом со ссылкой на источник сообщает, что самолет не принадлежит российскому МЧС.

Авиалайнер потерпел крушение близ города Кахраманмараш. В настоящий момент о судьбе экипажа не сообщается.

К зоне крушения направлены поисково-спасательные команды.