Момент удара пожарного самолета о гору в Турции попал на видео

Опубликовано видео удара в гору пожарного самолета Бе-200, который разбился в Турции

Удар о гору пожарного самолета Бе-200, который разбился в субботу, 14 августа, на юго-востоке Турции, попал на видео.

Момент происшествия публикует Telegram-канал «Подъем».

Сообщается, что экипаж самолета состоял из восьми человек, в их числе были шестеро россиян и двое турок. В настоящее время судьба экипажа неизвестна.

Авиалайнер потерпел крушение близ города Кахраманмараш. Уточняется, что самолет был арендован у России для борьбы с лесными пожарами.

Пожары охватили Турцию в конце июля 2021 года. В стране зафиксировали аномальную жару: температура поднялась выше 40 градусов. В итоге пламя добралось до туристической провинции Анталья. Спустя время самым пострадавшим от лесных пожаров регионом страны назвали Муглу.