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В Минобороны России заявили о крушении своего самолета в Турции

Минобороны РФ: разбившийся в Турции самолет Бе-200 принадлежал российскому ведомству
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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Пожарный самолет Бе-200, который потерпел крушение в Турции, принадлежал Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» заявили в ведомстве в субботу, 14 августа.

Как уточнили в министерстве, самолет разбился около 15:10 по московскому времени в районе населенного пункта Адана. Воздушное судно заходило на посадку после тушения нескольких очагов природных пожаров на территории Турции.

Отмечается, что на борту самолета находилось пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции, которые помогали экипажу с обнаружением возгораний.

Минобороны России уже направило свою комиссию к месту авиакатастрофы для выяснения причин произошедшего.

О крушении Бе-200 на юго-востоке Турции стало известно ранее 14 августа. Сообщалось, что данный самолет был арендован турецкими властями у России для тушения пожаров. Информации о судьбе экипажа не поступало.

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