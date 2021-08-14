В Минобороны России заявили о крушении своего самолета в Турции

Пожарный самолет Бе-200, который потерпел крушение в Турции, принадлежал Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» заявили в ведомстве в субботу, 14 августа.

Как уточнили в министерстве, самолет разбился около 15:10 по московскому времени в районе населенного пункта Адана. Воздушное судно заходило на посадку после тушения нескольких очагов природных пожаров на территории Турции.

Отмечается, что на борту самолета находилось пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции, которые помогали экипажу с обнаружением возгораний.

Минобороны России уже направило свою комиссию к месту авиакатастрофы для выяснения причин произошедшего.

О крушении Бе-200 на юго-востоке Турции стало известно ранее 14 августа. Сообщалось, что данный самолет был арендован турецкими властями у России для тушения пожаров. Информации о судьбе экипажа не поступало.