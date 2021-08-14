Авиационный эксперт назвал разбившийся в Турции самолет Бе-200 «крайне надежным»

Авиационный эксперт Роман Гусаров дал оценку пожарному самолету Бе-200, который потерпел крушение в Турции, и назвал его «крайне надежным». Его слова приводит ТАСС.

Специалист заявил, что до нынешнего происшествия за почти 20 лет активного использования воздушное судно ни разу не попадало в авиакатастрофы. По мнению Гусарова, данная модель самолета является «крайне надежной».

«Самолет работал в условиях сложного рельефа местности и осуществлял пожаротушение на низких высотах, что также могло повлиять на ситуацию», — высказался эксперт. Он порекомендовал в первую очередь изучить условия эксплуатации борта и соблюдение всех регламентных процедур.

Ранее 14 августа стало известно о крушении пожарного самолета Бе-200 на юго-востоке Турции. Данный борт был арендован турецкими властями у России для тушения пожаров. Воздушное судно разбилось около 15:10 по московскому времени в районе населенного пункта Адана. Известно, что самолет заходил на посадку после тушения нескольких очагов природных пожаров.

Позже появилась информация о том, что никто из членов экипажа не выжил. Всего на борту находилось восемь человек, в их числе были пять российских военнослужащих и три представителя Турции.