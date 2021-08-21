Путин и Эрдоган обменялись соболезнованиями в связи с крушением Бе-200

Путин и Эрдоган обменялись соболезнованиями в связи с крушением тушившего пожар Бе-200

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обменялись соболезнованиями в связи с крушением Бе-200, который был задействован в тушении пожаров в Турции. Об этом в субботу, 21 августа, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

На борту разбившегося воздушного судна находились и российские, и турецкие граждане.

Глава Турции в беседе с Путиным подчеркнул значительный вклад российских летчиков в борьбу с лесными пожарами в республике и выразил искреннюю признательность за оказываемую помощь.

О крушении российского самолета-амфибии Бе-200 на юго-востоке Турции стало известно 14 августа. Турецкие власти арендовали его для борьбы с пожарами. Воздушное судно разбилось около 15:10 по московскому времени возле населенного пункта Адана. Все члены экипажа, в том числе легендарный российский летчик Евгений Кузнецов, погибли.