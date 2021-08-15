Родные российского летчика подтвердили его гибель при крушении самолета в Турции

Главный режиссер дирекции документального кино АО «Первый канал», автор фильма «Форсаж. Возвращение» Наталья Гугуева сообщила, что российский летчик Евгений Кузнецов, ставший главным героем картины, погиб при крушении самолета в Турции, передает ТАСС.

Гугуева рассказала, что о гибели легендарного летчика при крушении Бе-200 сообщили его близкие. «Да, он погиб. Это подтвердили и его родные», — подчеркнула режиссер.

Документальный фильм «Форсаж. Возвращение» сняли в 2016 году. Картина посвящена российским военным летчикам, чей полк вместе с Крымом после распада СССР перешел к Украине.

Евгений Кузнецов окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище в 1987 году. Согласно информации ряда издания, Кузнецов принимал участие в испытаниях самолета-амфибии Бе-200: минувшей весной он провел цикл полетов в условиях Арктики с посадкой на Землю Франца-Иосифа.

«Это легенда, я его знал еще молодым. Я уволился, а он стал командиром полка. Это легенда, очень хороший летчик», — рассказал РЕН ТВ заслуженный военный летчик России Геннадий Бакулин.

О крушении Бе-200 на юго-востоке Турции стало известно 14 августа. Турецкие власти арендовали самолет у России, чтобы ликвидировать пожары. Воздушное судно разбилось около 15:10 по московскому времени возле населенного пункта Адана. Все члены экипажа погибли.