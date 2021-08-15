Легенда российской авиации Кузнецов погиб при крушении Бе-200 в Турции

Легендарный российский летчик Евгений Кузнецов погиб при крушении самолета-амфибии Бе-200 в области Адана в Турции, информацию о гибели знаменитого пилота подтвердила Наталья Гугуева, режиссер картины «Форсаж. Возвращение», главным героем которого стал Кузнецов, пишет ТАСС.

Да, он погиб. Это подтвердили и его родные Наталья Гугуева

Создатель документального фильма отметила, что о смерти летчика ей сообщили его близкие.

Ас в своем деле

Евгений Кузнецов окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков имени В. П. Чкалова (1987 год).

8 июля Бе-200 направили на тушение пожаров в Турции. 14 августа он разбился в области Адана. Погибли пятеро российских военных, а также трое турецких специалистов, указывавших на очаги возгораний. От воздушного судна остались только дымящиеся обломки и хвостовая часть.

По распределению попал на Тихоокеанский флот. Другой знаменитый летчик, Тимур Апакидзе, предложил коллеге перевестись в корабельный истребительный полк, который в то время стоял в Саки.

Служить на Северной флоте Кузнецов начал в 1992 году. Вместе с 16 пилотами Центра подготовки Саки ему поручили развивать школу палубной авиации. На сайте министерства обороны России полковник Кузнецов в 2012 году упоминается как командир отдельного корабельного истребительного авиационного полка морской авиации Северного флота.

Высокого класса

Фильм о российских военных летчиках, которые после распада Советского Союза отошли вместе с Крымом Украине, сняли в 2016 году. Часть съемок проходила в Мурманской области. Кузнецов был одним из испытателей самолета-амфибии в условиях Арктики. Гугуева добавила, что летчик считался главным по испытаниям Бе-200. Кузнецов участвовал в полетах в арктических условиях с посадкой на Землю Франца-Иосифа.

Заслуженный военный летчик России Геннадий Бакулин отметил, что в последнее время его коллега значился заместителем начальника центра в Ейске. «Палубный летчик. Это легенда, я его знал еще молодым. Я уволился, а он стал командиром полка. Это легенда, очень хороший летчик», — подчеркнул он в беседе с РЕН ТВ.

«Погибли летчики очень высокого класса, ведь даже сама по себе посадка на воду является достаточно сложным маневром», — подчеркнул военный эксперт Дмитрий Болтенков «Известиям».

Катастрофа в Турции

8 июля Бе-200 направили на тушение пожаров, которые охватили Турцию. Самолет врезался в гору около населенного пункта Адана в субботу, 14 августа. В результате аварии погибли пятеро российских военных, а также трое местных специалистов, указывавших на очаги возгораний.

После падения самолет воспламенился и полностью сгорел. От воздушного судна остались только дымящиеся обломки и хвостовая часть. Позже появились первые кадры с места катастрофы.

Для выяснения обстоятельств инцидента назначена техническая экспертиза. Расследованием причин падения Бе-200 займется специальная комиссия. Авиационный эксперт Роман Гусаров назвал разбившийся в Турции самолет Бе-200 «крайне надежным». До нынешнего инцидента за почти 20 лет активного использования воздушное судно ни разу не попадало в авиакатастрофы.

Президент поручил министру обороны представить российских военных к государственным наградам посмертно Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении.