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Турция начала расследовать причины крушения Бе-200

В Турции начали проводить расследование причин крушения Бе-200 Минобороны России
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Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех / РИА Новости

В Турции начали расследовать причины крушения пожарного самолета Бе-200 российского Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское Министерство сельского и лесного хозяйства.

«Проходят судебно-медицинские процедуры опознания. Продолжаются технические экспертизы и юридическое исследование», — отмечается в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к госнаградам погибших при крушении Бе-200. Также он направил телеграмму в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в которой выразил соболезнования в связи гибелью в авиакатастрофе турецких граждан. Путин подчеркнул, что россияне и турки вместе боролись со стихийным бедствием, из-за которого страдает республика.

14 августа на юго-востоке Турции разбился пожарный самолет Бе-200. Воздушное судно было арендовано турецкими властями у России для тушения пожаров. Оно разбилось в районе населенного пункта Адана, когда заходило на посадку. В результате погибли пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции.

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