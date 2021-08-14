Путин выразил соболезнования родственникам погибших при крушении Бе-200 в Турции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам российских военнослужащих, которые погибли в результате крушения самолета Бе-200 в Турции. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что члены экипажа разбившегося Бе-200 работали в сложнейших условиях, исполняя свой человеческий и профессиональный долг: боролись с пожарами и спасали жизни людей. «Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», — обратился Путин к родным и близким погибших.

Он также направил телеграмму в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в которой выразил соболезнования в связи гибелью в авиакатастрофе турецких граждан. Путин подчеркнул, что россияне и турки вместе боролись со стихийным бедствием, из-за которого страдает республика, и попросил передать слова поддержки родственникам погибших турецких специалистов.

Информация о крушении Бе-200 на юго-востоке Турции появилась ранее 14 августа. Сообщалось, что самолет был арендован турецкими властями у России для тушения пожаров. Воздушное судно разбилось в районе населенного пункта Адана, когда заходило на посадку. В результате погибли пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции.