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Путин поручил представить к госнаградам погибших при крушении Бе-200

Владимир Путин поручил представить погибших при крушении Бе-200 россиян к госнаградам
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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к госнаградам погибших при крушении пожарного самолета Бе-200, который разбился на юго-востоке Турции 14 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Известно, что на борту самолета находились пятеро российских военнослужащих.

«Президент поручил министру обороны представить российских военных к государственным наградам посмертно», — сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства также направил телеграмму в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в которой выразил соболезнования в связи гибелью в авиакатастрофе турецких граждан. Путин подчеркнул, что россияне и турки вместе боролись со стихийным бедствием, из-за которого страдает республика, и попросил передать слова поддержки родственникам погибших турецких специалистов.

Информация о крушении Бе-200 на юго-востоке Турции появилась ранее 14 августа. Сообщалось, что самолет был арендован турецкими властями у России для тушения пожаров. Воздушное судно разбилось в районе населенного пункта Адана, когда заходило на посадку. В результате погибли пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции.

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