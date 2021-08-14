Путин поручил представить к госнаградам погибших при крушении Бе-200

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к госнаградам погибших при крушении пожарного самолета Бе-200, который разбился на юго-востоке Турции 14 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Известно, что на борту самолета находились пятеро российских военнослужащих.

«Президент поручил министру обороны представить российских военных к государственным наградам посмертно», — сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства также направил телеграмму в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в которой выразил соболезнования в связи гибелью в авиакатастрофе турецких граждан. Путин подчеркнул, что россияне и турки вместе боролись со стихийным бедствием, из-за которого страдает республика, и попросил передать слова поддержки родственникам погибших турецких специалистов.

Информация о крушении Бе-200 на юго-востоке Турции появилась ранее 14 августа. Сообщалось, что самолет был арендован турецкими властями у России для тушения пожаров. Воздушное судно разбилось в районе населенного пункта Адана, когда заходило на посадку. В результате погибли пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции.