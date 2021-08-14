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Военный эксперт оценил надежность потерпевшего крушение в Турции самолета Бе-200

Военный эксперт Коротченко заявил, что разбившийся в Турции самолет Бе-200 был надежен
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Бе-200
Бе-200
Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех/ РИА Новости

Российский военный эксперт Игорь Коротченко оценил надежность самолета Бе-200, который потерпел крушение в Турции при тушении лесных пожаров. По его словам, принадлежащее Минобороны воздушное судно не имело дефектов конструкции, передает телеканал «360».

Специалист призвал не давать оценок причинам происшествия до расшифровки записей черных ящиков и подчеркнул, что пока любые рассуждения недостоверны. Он напомнил, что воздушное судно было сертифицировано и отвечало всем необходимым требованиям безопасности.

«Самолет надежен, эффективен, эксплуатируется уже много лет. Доказал свои отличные летно-технические характеристики, работал по предназначению — в качестве воздушного пожарного. Поэтому к качеству конструкции машины претензий нет», — отметил Коротченко.

Самолет Бе-200 потерпел крушение на юго-востоке Турции 14 августа. Воздушное судно, арендованное турецкими властями у России для тушения пожаров, разбилось в районе населенного пункта Адана при заходе на посадку. В результате погибли пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции.

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