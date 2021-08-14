Появились фото с места крушения самолета Бе-200 в Турции

В сети появились фотографии с места крушения самолета-амфибии Бе-200, который разбился в субботу, 14 августа, на юго-востоке Турции. Снимки опубликовал Sputnik Türkiye в своем Telegram-канале.

На снимках можно увидеть обгоревшие обломки авиалайнера. В частности, на земле видны два поврежденных двигателя самолета, а также часть хвоста с нанесенной на нем красной звездой.

Также на фото запечатлены работающие на месте авиакатастрофы спасатели и военные.

О крушении Бе-200 на юго-востоке Турции стало известно ранее 14 августа. Самолет, арендованный турецкими властями у России для тушения пожаров, разбился в районе населенного пункта Адана, когда заходил на посадку. В результате погибли пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции. Россияне по распоряжению президента Владимира Путина будут посмертно представлены к госнаградам.