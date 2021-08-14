В разбившемся в Турции самолете мог находиться легендарный российский летчик

На борту пожарного самолета Бе-200, который разбился на юго-востоке Турции, мог находиться легендарный российский летчик Евгений Кузнецов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на турецкие СМИ.

По информации издания, в настоящее время данный факт проверяется. Известно, что всего на борту самолета находились восемь человек — пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции, которые помогали экипажу с обнаружением возгораний.

Летчик Евгений Кузнецов окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище в 1987 году. Отмечается, что Кузнецов был главным по испытаниям самолета модели Бе-200. Весной специалист провел цикл полетов в условиях Арктики с посадкой на Землю Франца-Иосифа.

«Это легенда, я его знал еще молодым. Я уволился, а он стал командиром полка. Это легенда, очень хороший летчик», — признался РЕН ТВ заслуженный военный летчик России Геннадий Бакулин.

Информация о крушении Бе-200 на юго-востоке Турции появилась ранее 14 августа. Сообщалось, что самолет был арендован турецкими властями у России для тушения пожаров. Воздушное судно разбилось около 15:10 по московскому времени в районе населенного пункта Адана. Все члены экипажа погибли.