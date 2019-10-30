Путин пригласил Венгрию участвовать в «Турецком потоке»

Россия будет приветствовать присоединение Венгрии к проекту газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает в среду, 30 октября, ТАСС.

По словам российского лидера, участие в проекте «Турецкий поток» представляет для Венгрии интерес с точки зрения «обеспечения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в энергетике Европы в целом». Путин выразил надежду на то, что Будапешт заинтересуется этой возможностью.

«По венгерской территории всего 15 километров. В принципе, мы можем согласовать с нашими коллегами и начать эту работу уже в начале следующего года. И закроем ее достаточно быстро, если Венгрия в этом заинтересована. Насколько мы себе представляем, ответ на этот вопрос положительный», — объяснил президент России.

Газ по «Турецкому потоку» должен пойти к концу 2019 года. У газопровода два направления, из них первое соединит Россию с Турцией, а второе — Россию с Западной Европой через Болгарию и Венгрию. Завершить строительство балканского ответвления «Турецкого потока» Болгария планирует до конца 2020 года.

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