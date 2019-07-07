В ОБСЕ воспротивились «Северному потоку-2» и «Турецкому потоку»

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, признающую газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» потенциальными средствами политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, автором резолюции стала парламентарий из Литвы Рута Милюте. В изначальной версии документа, в частности, говорится, что все страны — участницы ОБСЕ должны воздерживаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов.

При этом по предложению делегации США, а также некоторых представителей из Литвы и Канады в резолюцию была внесена поправка, в которой отдельно выражается обеспокоенность по поводу проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые Россия якобы может использовать для влияния на другие страны.

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«Мы не можем позволить России драматически поднять зависимость Европы от своей энергии. Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком"», — пояснил необходимость подобной поправки конгрессмен США Ли Зелдин.

В свою очередь, делегация Турции выступила против этой поправки, пояснив, что государства должны иметь возможность свободно выбирать, присоединяться ли к проекту.

В конце текущего года Россия планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». «Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и связать Россию и Германию. «Турецкий поток» станет транспортной артерией газа в Турцию и соединит Россию и Южную Европу, многие страны которой уже надеются на российский газ. Газопровод состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубов газа в год каждая.

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