США приготовились к введению санкций против «Северного потока-2»

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект, направленный на введение санкций против строящегося газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости.

Получивший название ESCAPE Act законопроект предполагает, помимо санкций, связанных с трубопроводом, увеличение поставок в Европу природного газа США.

По словам сенатора Джона Баррассо, представившего в середине июня законопроект, он позволит членам НАТО избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России.

О том, что Вашингтон собирается ввести санкции против «Северного потока-2», стало известно еще 21 мая. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства газопровода.

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и связать Россию и Германию. Проект планируется закончить до конца 2019 года, но возможна коррекция срока из-за позиции Дании, которая считает газопровод угрозой своей государственности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!