Путин анонсировал объединение рынка газа России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко анонсировал объединение рынка газа России и Белоруссии, соответствующий договор будет подписан 1 декабря 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«До 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках союзного государства», — сказал российский лидер. Также, по его словам, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договор об едином рынке электроэнергии.

Кроме того, Путин сообщил, что цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года.