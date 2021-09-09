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Путин оценил трехчасовые переговоры с Лукашенко

Путин назвал трехчасовые переговоры с Лукашенко насыщенными и конструктивными
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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко насыщенными и конструктивными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Коротко проинформируем вас о результатах сегодняшней работы. Переговоры с президентом Белоруссии, как и всегда впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами», — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи.

Ранее Путин объяснил цель приезда Лукашенко в Москву. Президент отметил, что договоренности, к которым Россия и Белоруссия планируют прийти сегодня, не связаны с текущей политической повесткой в обоих государствах.

9 сентября в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, они продлились более трех часов.

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