Россия
 
Последние новости
Путин объяснил цель приезда Лукашенко в Москву
Россия и Белоруссия согласовали все 28 программ Союзного государства
Путин оценил трехчасовые переговоры с Лукашенко
Песков оценил готовность России к иностранному вмешательству в выборы
Путин анонсировал объединение рынка газа России и Белоруссии
В РПЦ выступили против принятия закона о профилактике домашнего насилия
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Песков высказался о возможной кандидатуре нового главы МЧС
Власти Египта начнут лечить подхвативших COVID-19 туристов
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин назвал Белоруссию добрым соседом и ближайшим союзником

Путин: сотрудничество России и Белоруссии строится на принципах взаимоуважения
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Белоруссия для России является ближайшим союзником и добрым соседом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учета интересов друг друга.

По словам Путина, что тесные дружественные узы между народами России и Белоруссии подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством.

Ранее Путин объяснил цель приезда Лукашенко в Москву. Президент отметил, что договоренности, к которым Россия и Белоруссия планируют прийти сегодня, не связаны с текущей политической повесткой в обоих государствах.

9 сентября в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, они продлились более трех часов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин объяснил цель приезда Лукашенко в Москву
Путин оценил трехчасовые переговоры с Лукашенко
Путин анонсировал объединение рынка газа России и Белоруссии