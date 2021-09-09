Путин назвал Белоруссию добрым соседом и ближайшим союзником

Путин: сотрудничество России и Белоруссии строится на принципах взаимоуважения

Белоруссия для России является ближайшим союзником и добрым соседом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учета интересов друг друга.

По словам Путина, что тесные дружественные узы между народами России и Белоруссии подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством.

Ранее Путин объяснил цель приезда Лукашенко в Москву. Президент отметил, что договоренности, к которым Россия и Белоруссия планируют прийти сегодня, не связаны с текущей политической повесткой в обоих государствах.

9 сентября в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, они продлились более трех часов.