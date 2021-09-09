Путин объяснил цель приезда Лукашенко в Москву

Президент России Владимир Путин объяснил цель приезда в Москву главы Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, они должны подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время, сообщает РИА Новости в четверг, 9 сентября.

Российский лидер отметил, что договоренности, к которым Россия и Белоруссия планируют прийти сегодня, не связаны с текущей политической повесткой в обоих государствах, передает ТАСС.

Также президент России предложил белорусскому коллеге дать возможность правительствам обеих стран финализировать несколько двусторонних договоренностей.

Ранее в сентябре стало известно, что во время встречи президенты Белоруссии и России обсудят вопросы, касающиеся нефтяной отрасли и подготовки к реализации программ Союзного государства.

Кроме того, в августе Лукашенко также поднимал вопрос о получении очередного кредита от Москвы. 8 сентября на возможность дополнительной финансовой поддержки Минска указал министр финансов России Антон Силуанов.