Путин и Лукашенко в сентябре обсудят подготовку и реализацию союзных программ

Главным вопросом встречи президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина станет обсуждение союзных программ. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) республики Владимир Макей, передает БЕЛТА.

«На этой встрече, я предполагаю, будут приняты соответствующие решения по их (союзных программ — прим. «Ленты.ру») дальнейшей реализации», — сказал глава МИД Белоруссии.

1 сентября Лукашенко анонсировал подписание плана интеграции с Россией. Глава республики отметил, что российско-белорусские союзные программы будут подписаны на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в октябре-ноябре. По его словам, правительства двух государств шли к этому более трех лет, но без «ярких прорывных движений».

Ранее стало известно, что 9 сентября Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин проведут переговоры, во время которых подпишут все имеющиеся программы интеграции.

В начале июля Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции с Россией в рамках Союзного государства до 2030 года. Он отметил, что союз двух стран — ценность, которую необходимо передать будущим поколениям.