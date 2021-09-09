Лукашенко назвал будущее подписание союзных программ прорывом

Подписание союзных программ будет прорывом и ознаменует начало нового этапа в российско-белорусских отношениях. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.

По его словам, 28 союзных программ по основным направлениям сотрудничества России и Белоруссии — это довольно большое количество документов, и правительства обоих государств должны еще раз тщательно изучить их содержание. В случае согласования подписание программ состоится на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, отметил белорусский лидер.

«Думаю, мы хорошо поработаем. Наверное, уже у нас работы осталось меньше, нежели в прежние наши встречи. Они длились очень долго. И по пять, и по восемь часов. Потому что тогда приходилось нам, можно сказать, как "бульдозеры" проходить, чтобы расчистить дорогу для правительств и экспертов», — сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что содержание программ не является тайной и будет доступно для всеобщего ознакомления.

Дать возможность правительствам обеих стран финализировать несколько двусторонних договоренностей предложил Лукашенко Путин. Российский лидер отметил, что договоренности, к которым Россия и Белоруссия планируют прийти, не связаны с текущей политической повесткой в обоих государствах.

Ранее в сентябре стало известно, что во время встречи президенты Белоруссии и России обсудят вопросы, касающиеся нефтяной отрасли и подготовки к реализации программ Союзного государства. Кроме того, в августе Лукашенко также поднимал вопрос о получении очередного кредита от Москвы.