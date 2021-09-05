Белоруссия заявила о готовности союзной программы с Россией по газу

Первый вице-премьер Белоруссии Снопков: союзная программа с Россией по газу готова

Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил о готовности союзной программы с Россией по газу в эфире телеканала «Беларусь 1».

«В основе карты — определение в следующем году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа», — пояснил Снопков.

Белорусский вице-премьер отметил, что для Минска цена на российский газ (128,5 доллара за тысячу кубометров) лучшая по сравнению со всеми странами СНГ и с ЕС. «Что в дальнейшем будет — вот эти принципы должны определить … Эти принципы должны сформировать правильно реагирование цены в условиях Союзного государства» — подчеркнул он. По его словам, речь идет о некой формуле, по которой будет рассчитываться цена на газ, чтобы при этом на общем рынке она оставалась на комфортном уровне.

Ранее министр иностранных дел республики Владимир Макей рассказал, что обсуждение союзных программ станет главным вопросом встречи президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая запланирована на 9 сентября.