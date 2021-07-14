В Белоруссии рассказали о новой цене на российский газ

Цену на российский газ для Белоруссии в 2022 году определят до конца этого года

Окончательная цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год будет определена до конца текущего года, при этом нынешнюю она не превысит. Об этом сообщает агентство «Белта» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского президента Наталью Эйсмонт.

«Цена на природный газ в 2022 году не выше цены 2021-го. Окончательно она будет определена до конца нынешнего года», — сказала она.

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О стоимости газа ранее договорились президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. 13 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также уточнил, что индексироваться цена не будет — она сохранится на уровне этого года.

Цена газа для Белоруссии в 2020 году составляла 127 долларов за тысячу кубометров. В начале 2021 года белорусский президент говорил, что газ из России будет стоить для Белоруссии 128,5 доллара. В июне Лукашенко выражал надежду на то, что нынешняя стоимость не изменится в будущем.