Лукашенко рассказал об обещаниях Москвы по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об обещаниях Москвы по ценам на газ для республики. Его слова приводит издание «Беларусь сегодня».

«Этот вопрос окончательно не закрыт. В том плане, что президент (России Владимир Путин — прим. "Ленты.ру") мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ», — объявил он. Точной цены при этом Лукашенко не назвал и только выразил надежду на то, что в будущем Белоруссия будет покупать газ у России не дороже, чем сейчас.

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Цена газа для Белоруссии в 2020 году находилась на уровне 127 долларов за тысячу кубометров. В январе 2021 года Лукашенко сказал, что в текущем году газ из России стоит для Белоруссии 128,5 доллара за тысячу кубометров.

Ранее, раскрывая темы, затронутые на недавней встрече с Путиным, Лукашенко заявил, что переговоры шли в основном о торгово-экономических отношениях. Среди прочего лидеры двух стран обсудили компенсацию налогового маневра. «По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться», — отметил Лукашенко, но не привел подробностей.

Еще, как рассказывал белорусский президент, они обсудили поставки нефти и газа, а также сотрудничество стран в таможенной, налоговой и военно-технической сферах. Переговоры прошли в конце мая в Сочи.