Белоруссия выдвинула ультиматум Западу

В случае если Запад продолжит проводить политику эскалации напряженности, Минск оставляет за собой право принять дополнительные меры в сфере безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минобороны республики.

«Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности», — уточняется в ультимативном заявлении.

Упомянутое заявление было опубликовано после прошедшего брифинга начальника департамента международного военного сотрудничества оборонного ведомства генерал-майора Олега Воинова. В мероприятии принимали участие военные атташе, аккредитованные при оборонном ведомстве.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал обеспокоенность в связи с усилением репрессивных мер против защитников прав человека и оппозиции в Белоруссии. Он призвал сторонников обсудить возможный ответ со стороны Брюсселя.

В прошлом Евросоюз неоднократно критиковал Минск из-за ситуации с протестами и применения насилия по отношению к собственным гражданам. Так, 2 октября прошлого года страны ЕС ввели санкции против 40 белорусских чиновников, а 6 ноября — против президента страны Александра Лукашенко.

Протестные акции начались в республике после президентских выборов, который состоялись 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. Граждане жаловались на насилие со стороны силовиков.