Евросоюз обеспокоился усилением репрессий в Белоруссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал обеспокоенность в связи с усилением репрессивных мер против защитников прав человека и оппозиции в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 22 февраля.

«В Белоруссии репрессии нарастают и усиливаются, происходит запугивание населения, мы должны обсудить возможный ответ со стороны Евросоюза», — сказал он на встрече в Брюсселе.

Вопрос о ситуации в Белоруссии изначально не стоял на повестке дня этой встречи, однако был вынесен на нее по инициативе Борреля.

Евросоюз неоднократно критиковал Минск из-за ситуации с протестами и применения насилия по отношению к собственным гражданам. 2 октября прошлого года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, а 6 ноября — против президента страны Александра Лукашенко.

Протестные акции начались в республике после президенстких выборов, который состоялись 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. Граждане жаловались на насилие со стороны силовиков.