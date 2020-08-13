Послы ЕС возложили цветы на место гибели протестующего в Минске

Послы стран Евросоюза возложили цветы на место гибели протестующего возле станции метро «Пушкинская» в Минске. Об этом сообщил портал Reform.by со ссылкой на белорусский филиал американского «Радио Свобода».

Сообщается, что в момент появления дипломатов на этом месте продолжалась акция протеста. Демонстранты отреагировали на акцию, скандируя «Спасибо!» на русском и белорусском языке.

Глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шюбель выступил с заявлением. Он призвал власти отпустить задержанных и позволить гражданам реализовать право на мирный протест, а также рассказал, что 14 августа состоится Совет по иностранным делам ЕС, где будет обсуждаться ситуация в Белоруссии.

О гибели участника протестов на «Пушкинской» стало известно 10 августа. Жители белорусской столицы регулярно приносят цветы на место, где он был смертельно ранен.

По всей Белоруссии несколько дней проходят массовые акции протеста. Участники требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых и честных президентских выборов. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко 9 августа набрал на выборах более 80 процентов голосов.

Протесты разгоняются силовиками с помощью спецсредств. Задержаны несколько тысяч человек. Известно о двух погибших. Возбуждены десятки уголовных дел.