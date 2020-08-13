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Белорусские силовики массово начали выбрасывать форму и стыдить сослуживцев

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусские силовики начали массово выбрасывать в мусорные баки форму, объясняя это тем, что им стыдно за действия сослуживцев и власти при разгоне митингов. Видеозаписи они присылают в редакцию оппозиционного Telegram-канала журналиста Степана Путило Nexta Live.

Фото опубликовано @novitski_evgen

Первым, очевидно, стал боец спецназа из Логойска. Его имя не называется, он опубликовал видеозапись в Instagram своего старшего брата. Молодой человек показывает форму, говорит, что не станет даже хранить ее у себя дома после того, как побывал в Минске на разгоне.

После этого в Telegram начался флешмоб. Так, инспектор ДПС из Жабинки Миронюк А.Ф. опубликовал фото снятых погон и записку, что «клянется быть верным своему народу». Но большинство все же старается участвовать анонимно. Например, неназванный боец спецназа выбросил в унитаз и смыл свой знак отличия, добавив, что он «... [в гробу видал] такие движухи», еще один спецназовец на камеру снимает форму и вышвыривает ее в окно, говоря, что раньше гордился тем, где служил.

Уволившийся в 2011 году командир взвода спецназначения показывает свои удостоверения и знаки отличия, в том числе голубой берет, а потом собирает их в мусорных мешок, говоря: «Эти вещи, которыми я так гордился, стали просто помойкой». Сотрудник воинской части 5448 внутренних войск обращается к сослуживцам, говоря: «Вспомните, кому вы присягали!» — и сжигает удостоверение к почетному юбилейному нагрудному знаку. Таких обращений становится больше.

Сергей, проходивший также службу во внутренних войсках и работающий участковым, записал видеообращение вместе с маленькими сыновьями, а затем вместе с ними со словами «Позор!» оторвал от форменной рубашки и фуражки знаки отличия и выбросил их в мусор.

t.me

Тайный бунт начался еще до выборов президента

Примечательно, что подобный флешмоб начался в Белоруссии еще задолго до выборов главы государства. Однако тогда силовики, в том числе высокопоставленные, не заявляли о своих намерениях покидать органы внутренних дел. Они выражали людям поддержку, публикуя знаки отличия и записки с протестными лозунгами, например, «Уходи, ты не наш президент!».

В акции поучаствовали представители Оперативно-аналитического центра при президенте Белоруссии (ОАЦ), КГБ, ОМОНа, Следственного комитета, МВД, внутренних войск, прокуратуры, а также Комитета государственного контроля (КГК), ГАИ, Военно-воздушных сил, ВДВ, Службы безопасности президента, спецназа, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, Департамента исполнения наказаний. Примеру силовиков последовали врачи, работники строительной отрасли, представители МЧС и другие.

Президент Александр Лукашенко тогда заявил, что в тайном протесте принимают участие якобы уволенные силовики и все это фейки. Но вместе с тем он назвал «невероятной» ситуацию, когда сотрудник, например, Службы безопасности президента, при увольнении со службы «мог хотя бы на час оставить у себя удостоверение», поскольку он сдает его сразу же вместе с оружием.

В целом Лукашенко до сих пор придерживается версии, что в протестах участвуют провокаторы и криминальные элементы, а координируется недовольство из-за рубежа.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятый день

Недовольные граждане Белоруссии вышли на улицы сразу после того, как 9 августа ЦИК объявил разгромную победу Александра Лукашенко с почти 80 процентами голосов над лидером оппозиции Светланой Тихановской, которая набрала 9,9 процента. При этом аресты и отстранения независимых наблюдателей, а также журналистов и активистов начались еще днем.

Со временем протест принял особенно радикальную форму из-за случаев немотивированной жестокости со стороны силовиков. Людей разгоняют ОМОН, милиция и военные при помощи светошумовых гранат, резиновых пуль и других средств поражения. При этом применяя явно излишнее насилие, например, они избивают одиночных протестующих, нападают на проезжающие машины и таранят их, стреляют по окнам жилых домов и штурмуют подъезды, в Бресте спецназ открывал огонь на поражение.

700
человек
задержали во время протестов минувшей ночью. Итого число задержанных за все время почти достигло семи тысяч.

Первый же вопиющий случай произошел в первую ночь протестов, когда автозак на полной скорости въехал в толпу протестующих, за него зацепился один мужчина. Потом он упал, и грузовик проехал по нему. Его судьба так и остается неизвестной, многие уверены, что он стал первым погибшим. Официально первый протестующий погиб 10 августа во время ожесточенных столкновений у метро «Пушкинская». По версии МВД, в руке у него взорвалась самодельная бомба. Однако некоторые очевидцы утверждают, что взрыва не было, молодой человек просто согнулся и упал, и в сторону погибшего летело много гранат силовиков.

12 августа стало известно, что после задержания умер 25-летний житель Гомеля. При этом, по словам его матери, он страдал от хронических проблем с сердцем. В душном автозаке ему стало плохо, и он попросил о помощи, но его сочли неадекватным и сперва отвезли в психиатрическую больницу. Там специалисты разобрались, в чем дело, и еще живого молодого человека перевезли в соседнюю туберкулезную больницу, но спасти не успели.

Люди выходят на улицы на мирные протесты против жестокости силовиков.

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