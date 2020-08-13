Белорусские власти отреагировали на протест выбрасывающих форму силовиков

Белорусские власти отреагировали на действия силовиков, выбрасывающих на камеру форму в знак протеста против разгона демонстраций, передает БЕЛТА.

Госпогранкомитет заявил, что утром 13 августа к зданию ведомства в Минске пришел мужчина и выбросил у входа форму старого образца. Осмотр одежды показал, что китель и брюки были из разных комплектов, отсутствовала личная бирковка (отметка владельца), с погон были сорваны сержантские знаки различия.

«Это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку», — заявили в комитете.

В ведомстве добавили, что бывших пограничников не бывает. «Такое отношение к символам пограничной службы не вызывает ничего, кроме презрения», — заключили в Госпогранкомитете.

Ранее в сети появились видео с выбрасывающими форму белорусскими силовиками. Они заявляли, что давали присягу народу и им стыдно за тех, кто выполняет приказы о жестоком разгоне протестующих.

По всей Белоруссии уже несколько дней проходят массовые протесты. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых, честных выборов главы государства. По официальным данным ЦИК, во время голосования 9 августа Лукашенко набрал более 80 процентов.

Протестующих разгоняют с помощью резиновых пуль, светошумовых гранат, слезоточивого газа, водометов и дубинок. Задержаны несколько тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел. Официально подтверждена смерть одного демонстранта. По версии властей, у него в руках взорвалось самодельное устройство, которое он хотел бросить в силовиков. Позже стало известно о смерти 25-летнего жителя Гомеля после задержания.

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