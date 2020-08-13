МВД Белоруссии раскрыло данные о новых задержаниях

МВД Белоруссии раскрыло новые данные о задержаниях участников протестных акций против президента страны Александра Лукашенко. Они опубликованы в Telegram-канале ведомства.

В ночь на 13 августа были задержаны более 700 человек, включая двух изготовителей коктейлей Молотова. В настоящий момент решается вопрос о привлечении их к делу о массовых беспорядках.

Также МВД сообщает, что с 9 по 13 августа в стране пострадали 103 силовика, 28 из них госпитализированы.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию.