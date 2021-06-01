Лукашенко раскрыл содержание переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл содержание своих переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись в конце мая в Сочи. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает БЕЛТА.

«Шуму мы, конечно, наделали много — и по форме, и по содержанию», — заявил Лукашенко о своей встрече с Путиным.

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Белорусский лидер рассказал, что повестка переговоров была определена давно, и в первую очередь включала торгово-экономические отношения. Президенты обсудили поставки нефти и газа, компенсацию потерь от российского налогового маневра, сотрудничество в таможенной, налоговой и военно-технической сферах.

«По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться», — сказал Лукашенко.

На переговорах также были затронуты такие темы, как противостояние санкциям, возобновление авиаперелетов между странами, задержание экс-главреда NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софьи Сапеги.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о задержанной россиянке был поднят по инициативе Путина.