Появилось фото купающегося в Черном море Лукашенко

Появилось фото президента Белоруссии Александра Лукашенко, купающегося в Черном море. Снимок опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

«Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды — плюс 16», — сказано в сообщении.

28 мая президент России Владимир Путин во время переговоров с Лукашенко в Сочи предложил белорусскому коллеге искупаться. Путин отметил, что море в Сочи становится все теплее. «Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи», — добавил он.

В феврале Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах после переговоров в Красной Поляне.

Нынешние переговоры двух лидеров состоялись на фоне скандала вокруг задержания в Белоруссии бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Блогер летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку из-за сообщения об угрозе взрыва. Запад анонсировал новые санкции против Минска.