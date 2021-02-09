Опубликовано фото Лукашенко без усов

На обновленном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовали его фотографию без усов. Об этом сообщает «КП — Беларусь».

Telegram-канал «Пул Первого» 9 февраля написал, что сайт запущен, и в разделе «Президент без галстука» есть «много вкусного».

При этом в данный момент сайт не работает.

Как пишет «КП — Беларусь», на портале была опубликована информация о семье Лукашенко: троих сыновьях и семерых внуках. Никаких упоминаний о жене президента Галине и матери его младшего сына Николая нет.

В августе прошлого года Лукашенко впервые рассказал о своем отце.

«Один раз я видел своего отца, когда он пришел к нам. Мы с мамой жили в деревне. Я помню, он приходил домой, смутно очень помню. Единственное, что осталось в памяти: это очень-очень высокий человек», — заявил Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.