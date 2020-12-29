Лукашенко станцевал с неизвестной девушкой на балу для молодежи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко станцевал с неизвестной девушкой на новогоднем балу для молодежи в столичном Дворце Независимости. Видеозапись с мероприятия публикует Telegram-канал президентской пресс-службы «Пул первого».

На кадрах видно, как Лукашенко танцует с молодой девушкой и ведет с ней беседы. Ее личность неизвестна. Содержание их диалога также не удается разобрать из-за громкой музыки.

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По информации белорусского государственного агентства БЕЛТА, в мероприятии приняли участие 314 молодых людей из всех регионов страны. В основном это победители олимпиад и участники стипендиальной программы спецфонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Ранее Лукашенко пообещал белорусам «красивую демократию» после изменений в Конституции страны, которые будут внесены Всебелорусским народным съездом. Он пройдет в феврале 2021 года.