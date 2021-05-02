В Белоруссии рассказали о поставках российской нефти в условиях санкций США

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ идут в штатном режиме по контрактам. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко, передает ТАСС.

Он уточнил, что санкции США на поставки нефти не влияют. «Мы нефть покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера, Российской Федерации. Контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно», — объяснил он.

Головченко пояснил, что американские санкции распространяются на физических и юридических лиц США, а также компании, в которых гражданам либо юридическим лицам США принадлежит контрольный пакет.

24 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что одной из тем переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе их недавней встречи стали цены на нефть и газ. По словам Лукашенко, на встрече они затронули тему интеграции России и Белоруссии, однако больше сконцентрировались на обсуждении конкретных актуальных вопросов.