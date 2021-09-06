Лукашенко обсудит нефтяные вопросы с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит вопросы, связанные с нефтяной отраслью. Об этом глава республики рассказал во время беседы с генеральным директором ПО «Белоруснефть» Александром Ляховым, пишет Telegram-канал БЕЛТА.

Президент оценил деятельность белорусской компании, которая добывает нефть в России с 2013 года. «Вы, конечно, молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти», — отметил он.

Лукашенко также попросил Ляхова доложить ему о развитии нефтедобычи на предприятии. При этом глава государства подчеркнул, что намерен обсудить с Путиным дальнейшее взаимодействие двух стран в этом направлении. «Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси. Мы с ним обсудим», — добавил он.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября. Во время них лидеры двух стран планируют подписать все имеющиеся союзные программы интеграции.