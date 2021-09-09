Лукашенко оценил переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным прошли конструктивно и предельно честно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прежде всего хочу поблагодарить моего коллегу, президента России‚ за тот прием, который был оказан нашей делегации, а также предельно честный, открытый и конструктивный характер сегодняшней встречи», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

Ранее Путин объяснил цель приезда Лукашенко в Москву. Президент отметил, что договоренности, к которым Россия и Белоруссия планируют прийти сегодня, не связаны с текущей политической повесткой в обоих государствах.

9 сентября в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, они продлились более трех часов.