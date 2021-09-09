В Польше заговорили о проблемах с транзитом газа из-за «Северного потока-2»

После начала эксплуатации «Северного потока-2» интерес к транзиту российского газа через украинскую и польскую системы трубопроводов снизится. Об этом на встрече с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

По его словам, для обеих стран такая форма газового сотрудничества России и Германии несет массу проблем. Главная из них заключается в снижении значимости транзитной прокачки газа через их инфраструктуру.

Польша отказалась продлевать контракт на поставки российского газа после 2022 года, объяснив, что несет убытки из-за слишком высоких цен. Варшава собирается обеспечивать себя газом за счет закупки партий сжиженного природного газа (СПГ), а также поставок из Норвегии.

Однако транзитная прокачка через газопровод «Ямал-Европа» продолжается, хотя с мая 2020 года ее условия изменились. «Газпрому» ввиду отсутствия долгосрочного контракта приходится бронировать краткосрочные транзитные мощности во время аукционов.

Для Украины тема транзита газа также остается крайне важной. До 2024 года республика имеет гарантированный контракт на прокачку не менее 40 миллиардов кубометров газа в год, но дальнейшая судьба поставок не ясна. В Киеве требуют от США и Германии, которые договорились не мешать запуску «Северного потока-2», добиться от России нового долгосрочного контракта на прокачку.

На Украине считают, что после запуска очередного газопровода зависимость Евросоюза от России усилится, а это позволит Москве использовать топливо для преследования политических интересов. В Кремле, в свою очередь, утверждают, что «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом.