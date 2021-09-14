Россия резко увеличила поставки газа в Европу

Поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» 14 сентября выросли почти в два раза

Прокачка российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» утром во вторник, 14 сентября, резко выросла. По сравнению с предыдущим днем, когда наблюдалось сокращение, объем поставок увеличился почти в два раза — с 1,5 миллиона кубометров в час до 2,6 миллиона. Об этом со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade сообщает РИА Новости.

Нестабильность поставок по газопроводу «Ямал-Европа» наблюдается с момента аварии на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем 5 августа. Технология прокачки такова, что газ, перед отправкой потребителю, проходит несколько технологических циклов, которые нарушились из-за повреждения оборудования.

В среднем в июле поставки составляли 3,5 миллиона кубометров в час, но после инцидента они сократились до 1,5 миллиона кубометров. В конце августа «Газпром» впервые прокомментировал последствия пожара. Влияние на добычу газа компания расценивает как незначительное, но полностью восстановить предприятие планирует только к концу 2022 года.

Обрушение прокачки по маршруту, идущему через Белоруссию, произошло на фоне серьезного дефицита топлива в Европе. Минимизация поставок из России и малые объемы сжиженного природного газа (СПГ), идущие в регион, привели к рекордному росту цен, превысивших отметку 770 долларов за тысячу кубометров.

Исправить ситуацию мог бы газопровод «Северный поток-2», чье строительство завершилось на днях. Однако перед запуском его необходимо сертифицировать, что займет до четырех месяцев, если не возникнет каких-либо дополнительных сложностей.