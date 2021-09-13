Назван срок сертификации «Северного потока-2»

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) получило документы на сертификацию газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь немецкого регулятора Фите Вульф. Рассмотрение документов займет до четырех месяцев.

«Предприятие предоставило все документы. По закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии», — рассказал Вульф. Он уточнил, что пока рассматривается вопрос сертификации и соответствия газопровода директиве Евросоюза, а не запуска «Северного потока-2».

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о завершении строительства «Северного потока-2». Две нитки газопровода пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Длина каждой нитки — 1224 километра. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год.

В конце августа Высший земельный суд Дюссельдорфа решил не освобождать оператора строительства «Северного потока-2» компанию Nord Stream 2 AG от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно документу, одна компания не имеет права владеть газопроводом и поставлять по нему газ в полном объеме. Таким образом, «Газпром» сможет использовать лишь половину мощности трубопровода.